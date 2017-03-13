«Локомотив» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

13 марта в Москве, на стадионе «Локомотив», состоится матч 19-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Краснодар».
Встречу 13.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова.
Ранее друг с другом команды встречались 11 раз. Восемь раз победу праздновали футболисты «Локомотива», один матч завершился вничью, и два раза сильнее оказывались игроки «Краснодара». Последняя встреча между ними состоялась в августе 2016 года и завершилась победой «Локомотива» со счётом 2:1.