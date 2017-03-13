Наставник «Бетиса»: очевидно, что судья должен был удалять Наваса

Главный тренер «Бетиса» Виктор Санчес был очень расстроен после гостевого матча 27-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (1:2). Санчес считает, что главный арбитр встречи Матеу Лаос повлиял на конечный результат, не удалив с поля голкипера «сливочных» Кейлора Наваса. Полузащитник «Бетиса» Дарко Брашанац в первом тайме выходил один на один с Навасом, и коста-риканский игрок, выйдя из ворот, сбил его около своей штрафной площадки.
«Мы не увозим с собой заслуженной награды, и у меня негативные ощущения от игры. Ведь мы играли очень достойно против сложнейшего соперника. Очевидно, что судья должен был удалять Наваса», — приводит слова Санчеса Marca.
По словам полузащитника «Бетиса» Даниэля Себальоса, Лаос признался ему, что совершил ошибку, не удалив Наваса.