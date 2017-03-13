«Барселона» готова продлить контракт с Иньестой до 2020 года

Полузащитник Андрес Иньеста может задержаться в «Барселоне», за которую играет 21 год. Руководство каталонского клуба готово предложить 32-летнему футболисту новый контракт. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Действующий договор Иньесты истекает летом 2018 года.
По данным источника, каталонцы надеются пролонгировать соглашение до 2020 года.
До конца сезона-2016/17 в «Барселоне» также планируют продлить контракты с нападающим Лионелем Месси и голкипером Марком-Андре тер Штегеном. Контракт аргентинца действует до лета 2018 года, а немца — до лета 2019 года.