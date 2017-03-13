«Амкар» объявил о переходе Анене в «Кайрат»

Руководители «Амкара» и алма-атинского «Кайрата» договорились о трансфере нападающего Чумы Анене в казахстанский клуб. Анене, чей контракт с пермским клубом истекает летом, сыграл за красно-чёрных 24 матча и забил два мяча. Во вчерашнем матче 19-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:0) форвард провёл на поле все 90 минут.
«Во время переговоров с президентом алма-атинского клуба Кайратом Боранбаевым я убедился, что в казахстанском клубе отнеслись к поиску нового форварда более чем профессионально. Не сомневаюсь, что коллеги, имевшие возможность выбирать, приняли правильное решение — я уверен, что Чума Анене не только станет одним из самых заметных нападающих первенства Казахстана, но и поможет «Кайрату» в еврокубках.
После того как мы подписали Алексея Гасилина, молодого форварда с российским паспортом, Чуме, с учётом лимита на легионеров, было бы сложно конкурировать за место в основном составе. И мы в сжатые сроки нашли вариант, который устроил всех — как с футбольной, так и с экономической точки зрения. Хочу поблагодарить Чуму Анене за совместную работу и пожелать ему всяческих успехов в дальнейшем.
Особо хочу сказать, что футболист согласился на этот трансфер за три месяца до истечения срока его действующего контракта с «Амкаром». Возможно, летом, став свободным агентом, Чума Анене мог бы найти и более выгодный для себя вариант, но он принял решение с учётом интересов нашего клуба, который фактически дал ему путёвку в большой футбол. Такие отношения – большая редкость в наше время, особенно со стороны легионеров. И это ещё одно свидетельство той особой атмосферы, которая сложилась в клубе», — цитирует исполнительного директора «Амкара» Дениса Маслова пресс-служба пермского клуба.