Моуринью: Лига Европы для «Манчестер Юнайтед» важнее, чем Кубок Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча 1/4 финала Кубка Англии с «Челси», который состоится 13 марта, сказал, что кубковая встреча для него не так важна, как Лига Европы. Напомним, что в первом матче 1/8 финала «МЮ» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).
«Буду ли я расстроен, если мы проиграем «Челси»? Нет. Разве я буду выглядеть более счастливым, если мы обыграем «Челси»? Нет, победа есть победа. Для меня это просто игра. Кубок Англии для «МЮ» не так важен, как Лига Европы, ведь победа в Лиге Европы даст нам дорогу в Лигу чемпионов», — цитирует Моуринью ESPN FC.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Начало – 22:45 мск.