Хёнесс в будущем видит Хави Мартинеса в амплуа полузащитника

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс поделился мнением о перспективах полузащитника Хави Мартинеса в немецком гранде. Испанский футболист в последние годы играет на позиции защитника, однако Хёнесс в будущем видит его в средней линии.
«Не забывайте, что мы на следующий сезон приобрели Зюле, у которого блестящее будущее в качестве защитника. Есть и Руди, который может играть в полузащите. И если в защите у нас есть Хуммельс, Боатенг и Зюле, то Мартинес в будущем может играть в полузащите», — приводит слова Хёнесса tz.
«Бавария» приобрела защитника Никласа Зюле и полузащитника Себастьяна Руди у «Хоффенхайма». Эти игроки будут защищать цвета немецкого гранда со следующего сезона.