Анене: отдаю себе отчёт, что тренеры «Амкара» ждали от меня большего на поле

Нападающий Чума Анене, который перешёл из «Амкара» в «Кайрат», рассказал о значимости выступления за пермский клуб. Форвард перешёл в «Амкар» в 2015 году, сыграл за красно-чёрных 24 матча и забил два мяча.
«Амкар» дал мне многое. Здесь я почувствовал уверенность в своих силах, получил уроки футбола, которые запомнятся на всю жизнь. Не буду скрывать: я очень рад, что у меня появилась возможность принести «Амкару» пользу – я отдаю себе отчёт в том, что тренеры, одноклубники и болельщики ждали от меня большего на поле, зато сейчас клуб заработает деньги на моём трансфере. Пермь навсегда останется в моём сердце, и я от всей души желаю «Амкару» побед и как можно больше забитых мячей!" — цитирует Анене пресс-служба «Амкара».