Гвардиола: когда на кону выход в 1/4 финала ЛЧ, забываешь про усталость

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не переживает из-за усталости своих футболистов. 15 марта «горожанам» предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако», а уже 19 марта «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в рамках 29-го тура АПЛ.
«Не имеет значения, когда и с кем нам предстоит играть. Когда у вас есть возможность выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, одно только желание гонит прочь усталость. Мы выиграли первый матч и полны уверенности, что можем выиграть и в среду. Первый шаг на пути к успеху – вера в то, что вы способны добиться желаемого», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
В первом матче «Манчестер Сити» обыграл «Монако» — 5:3. Ответная игра пройдёт в Монако.