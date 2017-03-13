Ниасс: останусь ли я в «Халл Сити», будет зависеть от моего выступления

Бывший нападающий московского «Локомотива» Байе Умар Ниасс ответил на вопрос относительно своего будущего. Футболист принадлежит «Эвертону», но на правах аренды играет за «Халл Сити».
«Останусь ли я в «Халл Сити» на постоянной основе? Это будет зависеть от моих выступлений. Но я думаю, что сейчас самое главное — показывать хороший футбол и помочь команде остаться в Премьер-лиге.
В «Эвертоне» было тяжело. Я играл за молодёжную команду, но продолжал улыбаться и работать. Что касается «Халла», ситуация осложняется позицией команды в таблице. Нужно продолжать получать удовольствие от футбола, и результат не заставит себя ждать», — цитирует Ниасса Sky Sports.
Контракт 27-летнего сенегальца с «Эвертоном» действует до лета 2020 года.