Хави Мартинес: Хёнесс? Мне всё равно, на какой позиции играть

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хави Мартинес прокомментировал слова президента клуба Ули Хёнесса. Последний, в частности, сказал, что видит в будущем испанского футболиста в средней линии. В последние годы Мартинес играет в амплуа защитника.
«Хёнесс? Я ничего об этом не знаю, и мне всё равно, на какой позиции играть. Буду играть там, куда мне укажет тренер», — приводит слова Мартинеса tz.
По итогам 24 туров чемпионата Германии Мартинес принял участие в 20 матчах, став автором одного гола и одной результативной передачи. Цвета немецкого гранда он защищает с 2012 года, а до этого играл в «Атлетике» из Бильбао.