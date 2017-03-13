Адан: ничего страшного в том, чтобы сказать, что судья ошибся в игре с «Реалом»

Бывший голкипер мадридского «Реала» Антонио Адан, защищающий ныне цвета «Бетиса», прокомментировал действия арбитра Матеу Лаоса, обслуживавшего матч между этими командами в 27-м туре чемпионата Испании. Играя на выезде, андалусский клуб потерпел поражение со счётом 1:2. Адан считает, что Лаос повлиял на конечный результат, не удалив с поля голкипера «сливочных» Кейлора Наваса. Полузащитник «Бетиса» Дарко Брашанац в первом тайме выходил один на один с Навасом, и коста-риканский игрок, выйдя из ворот, сбил его около своей штрафной площадки.
«Нет ничего страшного в том, чтобы сказать, что судья ошибся в игре с «Реалом». Он должен был удалить Наваса с поля. Очевидно, что судья совершил ошибку», — цитирует Адана Marca.
По словам полузащитника «Бетиса» Даниэля Себальоса, Лаос признался ему, что совершил ошибку, не удалив Наваса.