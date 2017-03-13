Глава комитета по этике РФС: Слуцкий уехал за рубеж и оборвал все связи

Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семён Андреев сообщил, что комитет всё ещё не может связаться с Леонидом Слуцким, чтобы донести своё решение по его делу. Бывшему главному тренеру сборной России и ЦСКА 15 февраля было рекомендовано организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами за свои высказывания. Слуцкий в одной из телевизионных программ в прошлом году сказал, в частности, что если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр.
«Продвижек в отношении темы Леонида Слуцкого и его публичных извинений в СМИ перед арбитрами пока нет. Мы связывались с ЦСКА, чтобы нам помогли, теперь ждём ответа от клуба. Может, нам дадут другой номер.
В принципе, думаю, что Слуцкий уже в курсе насчёт этой темы. Он же интересуется российским футболом, читает новости и рано или поздно вернётся в Россию. Постараемся связаться, комитет держит эту тему на контроле. Но Слуцкий уехал за рубеж и оборвал все связи», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.