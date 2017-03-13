«Рубин» сыграет с «Зенитом» на «Казань-Арене»

Руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов поделился мнением относительно высказывания президента РФПЛ Сергея Прядкина насчёт качества газона на стадионе «Центральный».
«На стадионе «Центральный» «Рубин» сыграл последнюю игру. Следующий домашний матч с «Зенитом» мы будем играть уже на «Казань-Арене» и надеемся, что до конца сезона. Мы тоже сожалеем, что пришлось играть на «Центральном» на таком поле, но это форс-мажорные обстоятельства, и мы не видим здесь поводов для комментария», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.