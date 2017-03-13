Гасилин: выбрал «Амкар» и надеюсь, что не пожалею

Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин рассказал, почему он решил перейти из «Зенита» в пермский клуб, а также поведал о своих планах.
«Были предложения из многих клубов РФПЛ. Но я выбрал „Амкар“ и надеюсь, что не пожалею. Я вижу, что в Перми в меня верят. А для меня в данный момент это самое важное. И я же вижу, как в „Амкаре“ работают с молодыми футболистами и как они растут. Примеры тех же Селихова или Джикии говорят о многом. И раньше видел, что клуб делает ставку на развитие молодёжи, а сейчас об этом мне говорили и руководители „Амкара“ и главный тренер. Так что у меня сейчас одна задача — расти как футболисту.
Прежде всего я хотел бы закрепиться в Премьер-Лиге и принести максимальную пользу „Амкару“. Выходить на каждый матч, забивать, приносить радость фанатам… А загадывать на будущее не стоит.
В чём бы хотел добавить в первую очередь? Уверенность в себе у меня есть, желание расти — тоже. А добавить — наверное, в первую очередь в реализации. Даже не голевых моментов, а полумоментов, неявных. Когда ты именно такие голы забиваешь, которые рождаются из неявных ситуаций, это самое приятное. Моментов в игре может и не быть, а полумоменты есть всегда, и именно в них проявляется мастерство форварда», — цитирует форварда пресс-служба пермского клуба.