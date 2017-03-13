Зюле: очень рад своей предстоящей задаче в «Баварии»

Защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле, который летом пополнит ряды мюнхенской «Баварии», в очередной раз сказал, насколько рад такому развитию событий. С немецким грандом Зюле подписал контракт до 30 июня 2022 года.
«Я очень рад своей предстоящей задаче в «Баварии». Ведь я смогу сделать следующий шаг в своём футбольном развитии, ежедневно тренируясь с лучшими футболистами мира. Мне 21 год, и я смогу многому научиться у чемпионов мира Жерома Боатенга и Матса Хуммельса, чтобы продолжать совершенствовать свои игровые качества. Хочу как можно скорее быть полезным «Баварии», — приводит слова Зюле Kicker.