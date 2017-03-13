Конте: хочу повторить успехи Моуринью в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте надеется, что сможет пойти по стопам Жозе Моуринью и повторить его успехи в лондонском клубе. Португалец выиграл с «Челси» три чемпионских титула, Кубок Англии, трижды Кубок футбольной лиги и Суперкубок Англии.
«Конечно, я надеюсь, что в будущем смогу повторить успехи Моуринью. Я знаю, что он остался в сердцах болельщиков. Это здорово, потому что он этого заслуживает.
Думаю, что Жозе написал добрую часть истории в «Челси». Важно, чтобы люди не забывали об этом. Я уважаю его, ведь Моуринью является победителем, мне нравится его менталитет. Думаю, каждый болельщик должен уважать его», — цитирует Конте Sky Sports.
«Челси» и «Манчестер Юнайтед», которым руководит Моуринью, 13 марта сыграют друг с другом в четвертьфинале Кубка Англии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 22:45 мск.