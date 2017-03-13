Веденеев: два игрока «Зенита» здорово помогли «Амкару»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от выездного матча петербургской команды с «Амкаром» в 19-м туре РФПЛ, в котором пермяки одержали победу со счётом 1:0.
«Пересмотрел матч на видео. Понравилось, что было большее желание выиграть и хорошее движение вплоть до последних секунд матча. Впрочем, это больше касается игры в середине поля. В этом матче два игрока «Зенита» здорово помогли «Амкару». Первый из них — Луиш Нету. Во-первых, он выбил мяч из ворот хозяев. Много говорят о том, что в том эпизоде он был в положении «вне игры». Спорить с заслуженными арбитрами, занимающие позиции по разные стороны баррикад, не буду. Обращу лишь внимание на то, что боковой судья офсайд не зафиксировал. Если так, то гол должен быть засчитан. И если бы Нету не спас «Амкар», то судья Евгений Турбин был бы просто вынужден засчитать взятие ворот.
Нету сотворил явную глупость, и все разговоры, что он автоматически выставил ногу, не пройдут. Игрок прекрасно видел мяч, на его пути по досадному стечению обстоятельств не оказался, но зачем-то решил «поучаствовать» в завершающей стадии атаки. А вторую глупость Нету совершил, когда оказался в эпицентре событий с пропущенным мячом. Теперь он уже не смог вынести мяч из ворот, зато бросил «своего» игрока, за которого отвечал и стал бороться с «чужим».
Увы, сыграть по принципу «наш пострел везде поспел» не получилось. Не помешал он «чужому» сбросить мяч Гиголаеву, который поразил ворота Лодыгина. Просто расстрелял. И Анюков, как назло, в борьбе упал, не успел подстраховать. Словом, центральный защитник, который много лет играет на высоком уровне, допустил грубейшую тактическую ошибку, приняв неправильное решение. Нету играет нестабильно, волнами. То действительно хорош, то допускает страшные ляпы. Луческу еще просто не успел разобраться с этой «лихорадкой», иначе многое в Перми могло сложиться по-другому», — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».