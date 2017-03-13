Бутрагеньо: иметь в составе «Реала» Серхио Рамоса – настоящая привилегия

Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо не поскупился на похвалу в адрес защитника команды Серхио Рамоса. Последний уже неоднократно выступал в роли спасителя «сливочных», забивая важные и победные голы, в том числе и на последних минутах матчей. Исключением не стала и домашняя встреча «Королевского клуба» с «Бетисом» (2:1) в 27-м туре чемпионата Испании. Рамос забил на 81-й минуте победный для своей команды мяч.
«То, что делает Рамос, многое говорит о нём. Очень важно, когда в твоей команде играет такой футболист. Серхио принёс команде много очков в критические моменты. Иметь в составе «Реала» такого игрока, как Рамос, – настоящая привилегия», — цитирует Бутрагеньо официальный сайт «Реала».