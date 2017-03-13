Рибери: Левандовски сильнее всех форвардов, которых я видел в «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери не поскупился на похвалу в адрес нападающего команды Роберта Левандовского. Футболиста сборной Польши Рибери считает игроком мирового класса.
«Левандовски – просто какое-то сумасшествие. Очевидно, что он заслуживает того, чтобы его называли футболистом мирового класса. Левандовски сильнее всех форвардов, которых я видел в «Баварии». А я видел здесь очень сильных форвардов – Луку Тони, Марио Гомеса, Мирослава Клозе. Но Роберт наиболее совершенный из них», — приводит слова Рибери Bild.