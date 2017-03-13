Гранат будет прооперирован 13 или 14 марта

Защитник «Ростова» Владимир Гранат, у которого после первой игры 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1) был диагностирован перелом ключицы, будет прооперирован 13 или 14 марта. Об этом рассказал пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский.
«Владимир Гранат улетел, операция ему будет сделана либо сегодня вечером, либо завтра утром», – сказал Бодылевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Ранее главный тренер «Ростова» Иван Данильянц сообщил, что восстановление 29-летнего Граната займёт полтора-два месяца.