Шюррле: если Тухель видит во мне джокера, то я должен принять это

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле отметил, что с пониманием относится к позиции главного тренера команды Томаса Тухеля к нему. У футболиста, пополнившего ряды дортмундцев перед стартом нынешнего сезона, нет большой игровой практики.
«Естественно, я хочу выходить на поле в каждом матче. Но я обозреваю всю картину и знаю, в чём моя роль. Игроки, выходящие на поле в предыдущих матчах, справлялись со своими обязанностями очень достойно. И если Тухель видит во мне джокера, то я должен принять это», — приводит слова Шюррле Spox.
По итогам 24 туров Бундеслиги Шюррле сыграл в 14 матчах, выходил на поле в стартовом составе в 8 из них. Он стал автором 2 голов и стольких же результативных передач.