Черчесов рассказал, почему он вызвал в сборную России Жиркова и Дзюбу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он вызвал футболистов «Зенита» Юрия Жиркова и Артёма Дзюбу на предстоящие товарищеские матчи с командами Кот'д-Ивуара и Бельгии, несмотря на не совсем удачную игру петербургского клуба в последнее время.
«Исходя из спортивной точки зрения они вызваны. Жирков играет крайнего полузащитника в сборной, выступает стабильно за клуб. Дзюба с «Андерлехтом» показал хорошую игру, создаёт для партнёров шансы. Он который год подтверждает определённый уровень. Понятно, что какие-то моменты с ним при встрече обсудим. Есть вещи, которые надо поправлять. Это касается не только Дзюбы.
Смолов травмирован — он в списке, но под большим вопросом его участие в тренировочном процессе. Однако у нас сбор в Краснодаре, и я хочу, чтобы Фёдор был на теориях, других занятиях, впитывал информацию. Иначе Смолов пропустит уже третий сбор подряд. Футболист не может быть виртуальным — мол, он может, но мы этого не видим. Похожая ситуация и у Глушакова. У него менее серьёзная травма, но мы тоже хотим, чтобы он приехал на сбор», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Антон Матвеев.