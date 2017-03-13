Коркут: «Байер» не выйдет на поле в игре с «Атлетико» проигравшей командой

Новый главный тренер леверкузенского «Байера» Тайфун Коркут поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». В первой игре на своём поле немецкая команда потерпела поражение со счётом 2:4.
«В моём распоряжении команда, способная доставить головную боль «Атлетико». Нам нужно усилить игру в обороне, однако мы не планируем вносить в игру команды больших изменений, поскольку нам этого не позволяет время. «Байер» не выйдет на поле в игре с «Атлетико» проигравшей командой. Напротив, мы будем бороться за победу до конца», — цитирует Коркута Marca.
Вторая игра между «Атлетико» и «Байером» состоится 15 марта.