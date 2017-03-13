Бухаров: вызов в сборную России стал неожиданным, постараюсь оправдать доверие

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров в беседе с пресс-службой клуба прокомментировал вызов в сборную России для подготовки к товарищеским матчам с командами Кот'д-Ивуара и Бельгии.
«Вызов в сборную оказался для меня неожиданным. Благодаря партнёрам по команде и нашей игре главный тренер сборной России обратил на меня внимание. Буду стараться оправдать доверие тренера и использовать свой шанс», — сказал Бухаров.
Против Кот-д’Ивуара сборная России сыграет 24 марта в Краснодаре, а с Бельгией встретится 28 марта в Сочи. Предлагаем вам ознакомиться с полным списком футболистов, которые были вызваны в сборную России.