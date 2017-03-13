«Шинник» одержал победу в Тамбове

Сегодня состоялась встреча 26-го тура Футбольной национальной лиги между «Тамбовом» и «Шинником». Ярославская команда одержала победу, забив единственный мяч под занавес второго тайма.
Победный для гостей гол забил со штрафного полузащитник Максим Лаук. Победа позволила «Шиннику» набрать 39 очков — столько же у занимающего пятое место в турнирной таблице «Факела». «Тамбов» же остался на восьмой позиции.
В следующем туре ярославцы дома сыграют со «СКА-Хабаровск», а «Тамбов» в гостях встретится с «Тюменью».