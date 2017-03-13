Президент «Палермо» готов набить тату на лице, если клуб останется в Серии А

Президент «Палермо» Пол Боккальини готов сделать татуировку на лице и съесть 20 сэндвичей с селезёнкой, если его команда сохранит прописку в итальянской Серии А. Ранее функционер набил тату с символикой клуба. От спасительной 17-й строчки команду отделяют 7 очков.
«Новый проект «Палермо» всеохватывающий, основанный на строительстве нового стадиона и молодёжной академии. У нас фантастическая система по подготовке молодёжи. У нас есть план А, если мы останемся в Серии А, и план Б, если мы вылетим.
Очень важно привить футболистам менталитет победителей. Я уже говорил – если мы останемся в Серии А, я готов пойти на коленях в церковь, съесть 20 сэндвичей с селезёнкой и даже сделать татуировку на лице. Я человек слова и сделаю это», — цитирует Боккальини Football Italia.