Булыкин: думаю, что невызов Кокорина в сборную связан с его слабой игрой

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением относительно состава сборной России на контрольные матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией, на которые не был вызван нападающий «Зенита» Александр Кокорин.
«Я Станиславу Черчесову доверяю, знаю его как специалиста. Все свои предпочтения он всегда может объяснить. Мы видимся на многих матчах, поэтому он всех смотрит. Александр Бухаров в последних матчах забивает и удостоился места в сборной. Кокорин попал в неприятную ситуацию, но думаю, что невызов в сборную связан с его слабой игрой. Пока Кокорин не выйдет на свой уровень, вызываться в сборную он не будет. Что касается Александра Беленова, то это возрастной игрок, непонятно будет ли он играть. В нашей сборной много «авансов», и, может быть, это один из них», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Игнатовым.