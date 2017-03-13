КБГУ вырвал победу за две минуты до конца матча с ЧГПУ, а ДГТУ сравнял счёт в игре против КГТУ в добавленное арбитром время. Хозяева одержали победу и во втором матче, а третий, играя больше тайма в меньшинстве, свели к ничьей. Таким образом, футболисты КБГУ выиграли домашний турнир. На второй строчке расположились студенты из Донского университета, одержавшие победу над ЧГПУ и разделившие очки с КБГУ и КГТУ. Калининградцы, в свою очередь, по одному разу победили, сыграли вничью и проиграли. Сборной ЧГПУ, для которой данный турнир уже второй, вновь не удалось набрать первые очки.
Третий турнир первой группы НСФЛ пройдёт с 26 по 28 марта в Ростове-на-Дону, где хозяева поля, футболисты Донского государственного технического университета, примут команды Томского политехнического университета, Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина и Московского педагогического государственного университета.
КБГУ – победитель домашнего турнира первой группы НСФЛ