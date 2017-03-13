Радимов: может, для того чтобы встряхнуть «Зенит-2», нужен кто-то другой

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов. отвечая на вопрос относительно своего будущего в питерском клубе после поражения от «Волгаря» в 26-м туре ФНЛ – 3:4, заявил, что, может быть, сине-бело-голубым нужен другой тренер, который сможет встряхнуть команду. В весенней части ФНЛ «Зенит-2» потерпел два поражения подряд, уступив «Нефтехимику» (0:1) и «Волгарю» (3:4). Последний раз питерцы побеждали 12 ноября прошлого года, когда был обыгран «Енисей» (2:0).
«К сожалению, сама история получилась не самая хорошая, что мы сегодня уступили. И во многом, наверное, вина не ребят, а вина тренера. Мне самому надо исправлять многие вещи. Пропущенные в таких ситуациях голы – это, наверное, и моя ошибка. Доработаю я до конца или нет? Мы сейчас работаем в опасной зоне. Думаю, надо будет встретиться с руководством, поговорить. Может быть, для того чтобы команду встряхнуть, нужен кто-то другой», — цитирует Радимова пресс-служба «Волгаря».