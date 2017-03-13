Дринкуотер: когда слышу мелодию Лиги чемпионов, мурашки бегут по спине

Полузащитник «Лестер Сити» Дэниел Дринкуотер поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей», который состоится 14 марта. В Испании «лисы» уступили – 1:2.
«Это важный матч для всего клуба и для меня лично. Когда я слышу мелодию Лиги чемпионов, у меня бегут мурашки по спине. Пауза в чемпионате пошла нам на пользу. Если мы покажем свою игру, всё будет хорошо. Мы знаем, что это будет жёсткий матч. Футболисты «Лестера» должны сосредоточиться на себе и сделать всё, чтобы пробиться в следующий раунд», — цитирует Дринкуотера пресс-служба клуба.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» — «Севилья». Начало – в 22:45 мск.