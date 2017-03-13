Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бушманов назвал список игроков молодёжной сборной на игры с Румынией и Норвегией

13 марта 2017, понедельник. 16:52. Футбол
Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Евгенией Бушмановым назвал состав команды на два контрольных матча с Румынией и Норвегией, которые состоятся в Марбелье 24 и 28 марта соответственно.

Встречи пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора российской команды в Испании с 21 по 29 марта. Как сообщает официальный сайт РФС, всего в список вошли 23 футболиста.

Вратари: Евгений Гошев («Ростов» Ростов-на-Дону), Игорь Лещук («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария).

Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Денис Скопинцев («Балтика» Калининград), Никита Чернов («Енисей» Красноярск), Павел Шакуро («Тюмень»), Шамсиддин Шанбиев («Спартак-2» Москва).

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив» Москва), Игорь Безденежных («Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Рифат Жемалетдинов («Рубин» Казань), Илья Жигулев («Краснодар»), Максим Кузьмин («Динамо» Москва), Олег Ланин («Енисей» Красноярск), Александр Макаров («Тосно»), Александр Трошечкин («Факел» Воронеж), Денис Якуба («Кубань» Краснодар).

Нападающие: Алексей Гасилин («Амкар» Пермь), Александр Зуев («Крылья Советов» Самара), Георгий Мелкадзе («Спартак-2» Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).

Отметим, что это первый сбор молодёжной сборной России нового созыва (игроки не старше 1996 г.р.) под руководством Бушманова. Российская команда попала в седьмую отборочную группу ЧЕ-2019 U21 вместе со сборными Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара. Свой стартовый матч в европейской квалификации россияне проведут 31 августа 2017 года с Арменией.
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России — Футбол Евгений Бушманов
Новости. Футбол
13 марта 2017, понедельник
17:06 Волейболист Михайлов: сейчас я бы не назвал «Зенит» российским клубом
17:06 Вилков рассудит «Локомотив» и «Спартак», С. Иванов — «Терек» и ЦСКА
16:52 Бушманов назвал список игроков молодёжной сборной на игры с Румынией и Норвегией
16:51 Дринкуотер: когда слышу мелодию Лиги чемпионов, мурашки бегут по спине
16:34 Газзаев: скорее всего, Кокорин подошёл штабу сборной меньше, чем конкуренты
16:31 Радимов: может, для того чтобы встряхнуть «Зенит-2», нужен кто-то другой
16:21 Шляхтин: не надо раскачивать лодку, Скрипченко продолжит тренировать «Крылья»
16:03 КБГУ – победитель домашнего турнира первой группы НСФЛ
16:01 Булыкин: думаю, что невызов Кокорина в сборную связан с его слабой игрой
15:55 Данни: «Зенит» будет бороться до конца, чтобы стать чемпионом
15:48 Форвард «Спартака» Сакала включён в символическую сборную Кубка Африки U20
15:40 Мостовой: отсутствие Кокорина в сборной не удивляет — играет неважно
15:38 Президент «Палермо» готов набить тату на лице, если клуб останется в Серии А
15:36 «Шинник» одержал победу над «Тамбовом»
15:31 Нападающий «Спартака» Нимели вызван в сборную Либерии
15:06 Бухаров: вызов в сборную России стал неожиданным, постараюсь оправдать доверие
15:03 На стенах тоннеля «Ювентуса» появилось слово «воры»
15:01 «Челси» готов заплатить «Ювентусу» € 60 млн за Комана
14:47 Шнейдерлен: Баркли может стать одним из величайших игроков Англии
14:38 Игроки «Спартака» не получили выходных после победы над «Анжи»
14:30 Черчесов: решение В. Березуцкого не повлияет на игру сборной России в обороне
14:13 «Локо» поделил очки с «Краснодаром» в молодёжном первенстве, дважды ведя в счёте
14:05 Коркут: «Байер» не выйдет на поле в игре с «Атлетико» проигравшей командой
14:01 Черчесов рассказал, почему он вызвал в сборную России Жиркова и Дзюбу
14:00 Черчесов: Кокорин не вызван в сборную исключительно по спортивному принципу
13:55 Шюррле: если Тухель видит во мне джокера, то я должен принять это
13:46 Гранат будет прооперирован 13 или 14 марта
13:44 Созин: невызов Кокорина в сборную предсказуем, весной он ничего не сделал
13:33 Болельщики встретили «Аталанту» овациями, несмотря на поражение 1:7 от «Интера»
13:31 Агрономы «Петровского» приглашены для восстановления газона на «Крестовском»
13:17 Рибери: Левандовски сильнее всех форвардов, которых я видел в «Баварии»
13:14 Гвардиола заинтересовался Киммихом
13:06 Ярмоленко: игрокам «Динамо» нет оправдания, сами виноваты в поражении от «Зирки»
12:57 Бутрагеньо: иметь в составе «Реала» Серхио Рамоса – настоящая привилегия
12:57 Веденеев: два игрока «Зенита» здорово помогли «Амкару»
12:43 Конте: хочу повторить успехи Моуринью в «Челси»
12:40 Зюле: очень рад своей предстоящей задаче в «Баварии»
12:31 Гасилин: выбрал «Амкар» и надеюсь, что не пожалею
12:24 «Рубин» сыграет с «Зенитом» на «Казань-Арене»
12:08 «Урал»: к игре с «Рубином» поле на домашней арене будет в идеальном состоянии
12:07 Черчесов назвал список игроков на матчи со сборными Кот-д'Ивуара и Бельгии
12:04 УЕФА не будет наказывать Айтекина за работу в матче «Барселона» — «ПСЖ»
12:00 Р. Билялетдинов: «Локомотив» будет ближе к победе в матче с «Краснодаром»
11:58 Фердинанд: был бы очень рад видеть Гризманна в составе «Манчестер Юнайтед»
11:49 Депай: несколько лет пытался забить с центра поля, однажды попал в перекладину
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Отработает ли Мирча Луческу свой контракт с "Зенитом" до конца?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+