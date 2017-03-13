Бушманов назвал список игроков молодёжной сборной на игры с Румынией и Норвегией

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Евгенией Бушмановым назвал состав команды на два контрольных матча с Румынией и Норвегией, которые состоятся в Марбелье 24 и 28 марта соответственно.
Встречи пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора российской команды в Испании с 21 по 29 марта. Как сообщает официальный сайт РФС, всего в список вошли 23 футболиста.
Вратари: Евгений Гошев («Ростов» Ростов-на-Дону), Игорь Лещук («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария).
Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Денис Скопинцев («Балтика» Калининград), Никита Чернов («Енисей» Красноярск), Павел Шакуро («Тюмень»), Шамсиддин Шанбиев («Спартак-2» Москва).
Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив» Москва), Игорь Безденежных («Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Рифат Жемалетдинов («Рубин» Казань), Илья Жигулев («Краснодар»), Максим Кузьмин («Динамо» Москва), Олег Ланин («Енисей» Красноярск), Александр Макаров («Тосно»), Александр Трошечкин («Факел» Воронеж), Денис Якуба («Кубань» Краснодар).
Нападающие: Алексей Гасилин («Амкар» Пермь), Александр Зуев («Крылья Советов» Самара), Георгий Мелкадзе («Спартак-2» Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).
Отметим, что это первый сбор молодёжной сборной России нового созыва (игроки не старше 1996 г.р.) под руководством Бушманова. Российская команда попала в седьмую отборочную группу ЧЕ-2019 U21 вместе со сборными Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара. Свой стартовый матч в европейской квалификации россияне проведут 31 августа 2017 года с Арменией.