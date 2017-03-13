Конте: FA проявила большое уважение к «МЮ», поставив матч с «Челси» на 13 марта

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что не будет предоставлять лидерам отдых в домашнем матче 1/4 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (13 марта).
«Кубок Англии — выдающийся турнир. По этой причине я постараюсь принять наилучшее решение на матч с «Юнайтед». Мы не играли на неделе, последний матч мы провели в понедельник, а затем мы сыграем в субботу. Я не вижу необходимости давать отдых футболистам, тем более что «Юнайтед» сделает то же самое в матче с нами. Это важная игра для нас и для них.
Также у них было четыре дня на восстановление после матча Лиги Европы. Мы могли провести этот матч в субботу или в воскресенье, но мы играем в понедельник, и, думаю, FA проявила большое уважение к «Манчестер Юнайтед», назначив эту игру на последний возможный для проведения день», — цитирует Конте сайт «Челси».