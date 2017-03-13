Тарханов: не факт, что Бухаров в итоге будет играть в сборной России

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о решении тренерского штаба сборной России вызвать в национальную команду на товарищеские матчи с командами Кот'д-Ивуара и Бельгии форварда «Ростова» Александра Бухарова.
«Сейчас Бухаров играет сильнее, его «Ростов» играет в Лиге Европы, и Александр себя неплохо проявляет. Но не факт, что он в итоге будет играть. Как себя проявит… Если проявит, значит, закрепится в команде и будет играть», — цитирует Тарханова «Национальная служба новостей».