Прядкин: считаю, гол «Зенита» в матче с «Амкаром» нужно было засчитывать

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о ситуации с судейством и внедрением современных технологий в Премьер-Лиге.
«Мы уже поднимали вопрос о видеоповторах. Позиция РФПЛ: мы за все новинки в области технической оснащенности и применения IT-технологий, которые бы способствовали прогрессу и соблюдению правил. На ближайшем собрании обязательно обсудим внедрение видеоповторов и системы фиксации взятия ворот. Удовольствие дорогое, но это не те деньги, чтобы скупиться на столь важное дело. Пока не готов назвать примерную стоимость, нужно хорошо изучить все варианты. Посмотрим, может, после чемпионата мира на части стадионов такие системы останутся.
Клубы в целом поддерживают нашу инициативу. Единственное, нужно ограничить использование видеоповторов только важными эпизодами, такими как удаление или определение взятия ворот, чтобы не тормозить игру. Плюс по нашему предложению команды будут иметь право воспользоваться видеоповтором не более двух раз за матч.
Я разговаривал с руководством «Зенита», они тоже обеспокоены сложившейся ситуацией. Но она касается не только «Зенита», просто питерцы вчера попали в неприятную историю. Нужно ещё раз внимательно посмотреть видео, но я считаю, что мяч в эпизоде с ударом Хави Гарсии и выносом Нету мяча из чужих ворот всё-таки пересёк черту и надо было засчитывать гол. Подчеркну, что это мнение не специалиста, а меня как руководителя организации. Опять же, у ЦСКА тоже были вопросы, связанные с трактовкой правил, и у «Спартака» были, и у «Краснодара».
Не стоит делать акцент именно на «Зените». Да, вчера они попали в очень щекотливую ситуацию, но изменения назрели давно. Обсудим с руководителями клубов внедрение новых технологий, плюс тренеры должны высказаться. Мы об этом уже говорили, но ряд людей тогда были против. По их мнению, видеоповторы будут тормозить игру. Исходя из этого, мы выработали условие, что пользоваться видеоповтором можно не чаще двух раз за игру только в явно ключевых ситуациях», — цитирует Прядкина «Матч ТВ».
Видео спорного момента можно посмотреть на официальном сайте «Зенита» (с 00:50).