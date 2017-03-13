Шекспир: «Лестер» обеспечил себе прекрасные шансы на успех в паре с «Севильей»

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (14 марта). На выезде «лисы» уступили со счётом 1:2.
«Надеюсь, уверенность команды возросла, но ещё по окончании первого матча мы понимали, что гол на выезде дарит нам отличную возможность. Мы обеспечили себе прекрасные шансы на успех. У „Севильи“ богатый опыт участия в еврокубках. Думаю, она будет играть в привычном стиле, с грамотной позиционной игрой. У севильцев есть сильные форварды, которых стоит опасаться.
Мы отрабатывали 11-метровые. Стараемся не оставить без внимания ни один элемент подготовки. К слову, пенальти мы били хорошо. Надеюсь, команда будет реализовывать их в том же духе
Атмосфера будет накалённой. Надеюсь, команда продолжит движение в ритме, который нащупала в двух победных поединках, будет играть с той же уверенностью и владеть инициативой. Это вовсе не значит, что мы раскроемся перед „Севильей“, так как знаем, что в её составе играют футболисты экстра-класса. В любом случае гол на выезде гарантирует интересный матч», — цитирует Шекспира сайт УЕФА.