Уилшир: никто не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с вылетом в Чемпионшип

Полузащитник Джек Уилшир, арендованный «Борнмутом» у «Арсенала» до конца сезона, дал понять, что не думает о будущем и фокусируется на ближайших матчах. «Борнмут» опережает зону вылета на шесть очков.
«Сейчас я не думаю о своём будущем. У меня есть контракт с «Арсеналом», как только сезон закончится, я сяду и подумаю об этом. Но моё главное беспокойство в настоящий момент — это попытка сохранить „Борнмут“ в АПЛ, потому что независимо от того, что произойдёт в следующем году, никто не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с вылетом в Чемпионшип. Вне зависимости от того, где я буду играть в следующем сезоне, надо сохранить прописку „Борнмута“ в АПЛ», — цитирует Уилшира Mirror.