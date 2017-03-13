Лебедев: хотите убрать фанатов с улицы — дайте им ринг!

Депутат ГД РФ Игорь Лебедев объяснил детали своего предложения сделать фанатские драки видом спорта и проводить по ним соревнования.
«Столкновения фанатов остаются проблемой мирового футбола. Ни пресса, ни спортивные чиновники не хотят её замечать. Почти каждое крупное футбольное мероприятие сопровождается беспорядками и драками. Пресса и телевидение в погоне за рейтингами начинают «раскручивать» эту тему, но, быстро собрав сливки, забывают как об инцидентах, так и об их причинах. Такая «слепота» вполне объяснима – никто не хочет заниматься сложной проблематикой запутанных взаимоотношений футбольных фанатов.
Моё предложение – это первый шаг в сторону группы людей, которой небезразличен спорт, попытка начать общественную дискуссию и поиск путей решения проблемы. С одной стороны, нужно обеспечить безопасность всех участников спортивных мероприятий – с этим никто не спорит. Но с другой стороны, нужно признать, что так называемые футбольные фанаты создают особую атмосферу на стадионах, являются самыми преданными поклонниками своих команд. Нечестно и несправедливо отгородиться от них, ведь без фанатов футбол станет пресным. Да, эти ребята не коллекционируют марки и не делают гербарии, но это означает только одно: им нужно предложить решение, которое бы устроило всех. Любое спортивное мероприятие пройдёт значительно спокойнее, если ещё до его начала фанаты (в своей основной массе здоровые и амбициозные ребята) смогут выпустить пар.
Фанаты сами стремятся к самоорганизации, в том числе по части соревнований в физической силе и боевом мастерстве. Например, в январе в Польше прошёл боевой турнир футбольных фанатов, который собрал полные трибуны. Поищите видео в Интернете и поймёте, что организация чего-то подобного в большем масштабе поможет избежать многих проблем, решить которые не получается уже многие годы. В Польше боролись «два на два», а я предлагаю формат русской забавы – «стенка на стенку». Если есть другие идеи, пожалуйста, давайте обсуждать. И не надо делать вид, будто предлагается что-то из ряда вон выходящее.
Организация боёв среди фанатов – это своеобразный мужской формат «чирлидинга». Симпатичные девочки в ярких нарядах на матчах хоккейных и баскетбольных команд сначала были диковинкой, потом превратились в обязательный атрибут развлечения болельщиков, а сейчас чирлидинг уже официально признан видом спорта. Не вижу серьёзных аргументов против того, чтобы бои футбольных фанатов не смогли бы пройти тот же путь легализации», — написал Лебедев в своём блоге.