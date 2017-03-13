Билеты на ответный матч с «МЮ» для болельщиков «Ростова» стоят £ 43

Билеты на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» для болельщиков «Ростова» стоят £ 43 за штуку (3095 руб.). Как сообщает официальный сайт ростовской команды, заявки на приобретение билетов клуб будет принимать до 15 марта.
Матч «МЮ» — «Ростов» состоится 16 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и начнётся в 23:05 по московскому времени. Первая игра в Ростове-на-Дону закончилась вничью — 1:1. Голами отметились полузащитник Генрих Мхитарян и нападающий Александр Бухаров.