6 игроков из РФПЛ вызваны в сборную Беларуси на матчи со Швецией и Македонией

Тренерский штаб сборной Беларуси определился с игроками, вызванными на предстоящие матчи против сборных Швеции и Македонии, информирует сайт АБФФ. В список попали шесть игроков из РФПЛ.
Сбор продлится с 20 по 29 марта. 24 марта сборная Беларуси вылетит в Швецию. Игра квалификации ЧМ-2018 состоится в Стокгольме 25 марта. На следующий день сборная Беларуси отправится в Скопье, где 28 марта проведёт товарищеский матч против Македонии.
Вратари: Андрей Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Оренбург», Россия).
Защитники: Денис Поляков, Максим Володько (оба — БАТЭ, Борисов), Игорь Шитов («Астана», Казахстан), Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Максим Бордачев, Михаил Сиваков (оба — «Оренбург», Россия).
Полузащитники: Сергей Кисляк («Газиантепспор», Турция), Александр Глеб («Крылья Советов», Россия), Алексей Риос, Юрий Кендыш, Игорь Стасевич (все — БАТЭ, Борисов), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Ренан Брессан («Шавиш», Португалия).
Нападающие: Виталий Родионов, Михаил Гордейчук (оба — БАТЭ, Борисов), Николай Сигневич («Платаниас», Греция), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино).
Отметим, что Александр Глеб пропустит ближайший матч квалификации чемпионата мира против шведов из-за дисквалификации.