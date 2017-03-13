Миньоле: «Ливерпуль» одержал настоящую олдскульную победу

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле прокомментировал победу над «Бернли» в матче 28-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:1.
«Это был тот день, когда главным была не игра, а результат. Мы заранее знали, что все говорят о том, как нам не удаётся побеждать команды из нижней части таблицы, которые играют совсем иначе, если сравнивать их с топ-клубами. Мы первыми пропустили, но одержали настоящую олдскульную победу. Мы сражались как могли.
Единственное, что имело значение, — три очка. Это была наша цель, и мы достигли её. Иногда нужно побеждать при не самой лучшей игре», — цитирует Миньоле Sky Sports.