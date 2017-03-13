А. Кержаков: у Файзулина сейчас снова появились какие-то проблемы со здоровьем

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о травме полузащитника сине-бело-голубых Виктора Файзулина. У 30-летнего футболиста в конце сентября 2015 года случился рецидив травмы колена, после чего он ни разу не выходил на поле.
«Файзулину тяжело, конечно. Он много раз пытался начать тренироваться, но у него крайне сложная ситуация — серьёзные проблемы с коленом. Он перенёс очень много операций. Какие могут быть эмоции у человека, который не может заниматься любимым делом столько времени? Он пытается вернуться в футбол, но сейчас у него снова появились какие-то проблемы со здоровьем. Очень неприятная ситуация.
Виктор каждый день находится на базе: проходит восстановительные процедуры, занимается в тренажёрном зале. Он часть команды, никто не относится к нему как к человеку, который давно не играл. Он такой же зенитовец, как и все остальные», — сказал Кержаков в интервью «Известиям».