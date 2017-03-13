Игроки «Линкольна» вымыли раздевалку на «Эмирейтс» после поражения от «Арсенала»

Главный тренер «Линкольн Сити» Дэнни Коули сообщил, что его команда помыла гостевую раздевалку на стадионе «Арсенала» после матча 1/4 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 5:0.
«Мы всегда убираемся в раздевалке, вне зависимости от того, где и с кем играем. Мы хотим быть уверены, что после нашего ухода раздевалка будет выглядеть точно так же, как и выглядела до нас. Поэтому после игры мы попросили у сотрудников „Эмирейтс“ пылесос», — цитирует тренера Daily Express.
«Линкольн» стал первым с 1914 года клубом не из топ-4 лиг Англии, дошедшим до четвертьфинала Кубка страны.