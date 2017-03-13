Матерацци: в матчах «Ювентуса» арбитры принимают решения в пользу одной стороны

Бывший защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци поделился мыслями о работе судей на матчах с участием «Ювентуса». В недавних матчах туринской команды с «Наполи» (3:1) и «Миланом» (2:1) арбитры ставили в ворота этих клубов пенальти, которые решили судьбу поединков.
«Рефери принимают решения в пользу только одной стороны, и мне надоедает об этом говорить. Неприятно проиграть на 95-й минуте, и особенно неприятно, когда проигрываешь из-за пенальти, который сложно понять.
Несмотря на это, «Ювентус» – команда, выстраивавшаяся годами, она заслуженно идёт впереди вне зависимости от более или менее очевидной помощи со стороны судей. «Ювентус» точно заслуживает находиться на вершине», — цитирует Матерацци Football Italia.