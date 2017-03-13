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Будогосский: телевизор от фанатов «Зенита»? Передам его в хоспис или детский дом

13 марта 2017, понедельник. 20:43. Футбол
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал, почему арбитр Евгений Турбин, обслуживавший матч 19-го тура РФПЛ «Амкар» — «Зенит» (1:0), не получил назначения на 20-й тур. Работа Турбина вызвала критику со стороны питерского клуба из-за отменённого гола в ворота пермяков.

«Турбин – кандидат педагогических наук и сейчас командирован в качестве старшего преподавателя на учебно-тренировочный сбор арбитров „Молодая перспектива“ в Анапе, где будет находиться с 17 по 28 марта, и, естественно, назначений на этот период получить не мог.

Встреча с Мутко по поводу матча в Перми? Да, она состоялась. Считаю, что получился очень конструктивный разговор, проходивший в нормальной, деловой обстановке. Я изложил позицию департамента по некоторым моментам. Виталий Леонтьевич говорил, что вопрос судейства – в компетенции департамента. Кроме того, он знает, что состоится заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС. Мутко чётко представляет, что завтра будет вынесен окончательный вердикт не только по этому матчу, но и по другим», — сказал Будогосский, который также прокомментировал новость о том, что фанаты «Зенита» намерены отправить ему телевизор высокой чёткости.

«С удовольствием передам телевизор либо в хоспис, либо в детский дом», — цитирует главу судейского корпуса РФС «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Андрей Будогосский Виталий Мутко Болельщики — Футбол Футбольное судейство
Новости. Футбол
13 марта 2017, понедельник
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