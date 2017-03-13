«Краснодар» одержал волевую победу над «Локомотивом» и вышел на 4-е место в РФПЛ

«Краснодар» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 19-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 36-й минуте Кристиан Рамирес неудачно прервал передачу Мануэла Фернандеша, мяч после рикошета от спины партнёра отскочил к свободному Владиславу Игнатьеву, который быстро сориентировался и пробил в дальний нижний угол.
На исходе часа игры Юрий Газинский подобрал мяч в штрафной и прострелил на дальнюю штангу, откуда Павел Мамаев в падении поразил ворота. На 64-й минуте Виктор Классон сделал передачу к штрафной на Вандерсона, который ловко развернулся, немного продвинулся вперёд и пробил точно в дальний нижний угол.
«Краснодар» (32 очка) вышел на 4-е место в РФПЛ и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на 4 балла. «Локомотив» (26) идёт 10-м и опережает зону стыковых матчей на 10 очков.