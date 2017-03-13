Бейи: Руни, Ибрагимович и Мата меня вдохновляют

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи признался, что его вдохновляют некоторые из партнёров по команде.
«Я играл в хорошем испанском клубе, „Вильярреале“, но когда столь престижный клуб, как «Манчестер Юнайтед», делает тебе предложение, трудно сказать «нет». Я не планировал покидать «Вильярреал» так рано и знал, что буду меньше играть в „МЮ“. Но я понимал, что буду прогрессировать, работая рядом с таким тренером, как Жозе Моуринью, и такими игроками, как Уэйн Руни, Златан Ибрагимович и Хуан Мата.
Это игроки, которые выиграли много трофеев, но всё ещё жаждут большего. Они являются истинными примерами профессионализма, они меня вдохновляют», — цитирует Бейи Goal.