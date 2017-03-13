Сёмин: игроки «Краснодара» более мужественно провели матч, чем «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в 19-м туре РФПЛ.
«Во втором тайме к поражению привели 15 минут. На мой взгляд, в эпизодах с голами не хватило концентрации. Первый тайм был хороший, но мы своих моментов не использовали, надо было забивать второй мяч. Была очень интересная игра для болельщиков.
В отрезок с пропущенными голами мы стали проигрывать в единоборствах, защитникам было очень сложно. Две ошибки привели к голам. Игроки „Краснодара“ более мужественно провели матч, чем мы», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».