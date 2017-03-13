Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал домашнее поражение от «Краснодара» (1:2) в 19-м туре РФПЛ и рассказал о споре с защитником Ведраном Чорлукой, который возник по ходу игры.
«Что-то изменилось в матче, но не в лучшую сторону. Проиграли буквально 15-минутный отрезок, а из-за него – весь матч. Нет стабильности в своих действиях. По каким причинам – надо посмотреть статистику и матч. Наделали много ошибок, которые привезли нам два мяча. Потом опять было хорошее физическое состояние, оказывали давление, было много ударов, которые не могли реализовать. Но с такой командой, как «Краснодар», нельзя давать слабину – они этим воспользовались.
Спор с Чорлукой – это рабочий момент, который касается только нас. Когда атаковали, Вандерсона должны были прикрывать центральные защитники.
На позиции Ари вышел Майкон, но на этой позиции голы нужны, а их не было. В напряжении он держал хорошо, активно действовал, но концовки не было. Можно оценивать его игру по-разному. Почему не выпустил Галаджана? Потому что вперёд пошёл Чорлука. Там высокие игроки, пошла игра передачами по верху, нужно было играть головой. Поэтому мы приняли решение туда направить Чорлуку. Он, кстати, хорошо вышел», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.