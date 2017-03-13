Сёмин допускает вариант, при котором Фарфан сыграет со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после домашнего поражения от «Краснодара» (1:2) в 19-м туре РФПЛ сообщил, что полузащитник «железнодорожников» Джефферсон Фарфан может сыграть в домашнем матче 20-го тура со «Спартаком» (18 марта).
«Насчёт Фарфана сложно сказать. Он поздно к нам приехал, потом у него была травма. Вполне возможно, что выйдет со «Спартаком», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
В конце января Джефферсон Фарфан подписал контракт с «Локомотивом», а в февральском контрольном матче со «Стрёмсгодсетом» получил травму и угодил в лазарет.