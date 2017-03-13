Вандерсон: против Ари было бы очень интересно сыграть. Может, ещё удастся

Форвард «Краснодара» Вандерсон прокомментировал выездную победу над «Локомотивом» (2:1) в 19-м туре РФПЛ. Арендованный москвичами у «быков» форвард Ари пропустил игру.
«Мы изначально знали, что будет сложный и важный относительно положения в турнирной таблице матч. Надо было побеждать и бороться за место в Лиге Европы. К тому же тренер в перерыве сказал, что нужно бороться. Мы смогли выполнить его рекомендации. Сложно, когда нет времени на восстановление. Но это важно, перед нами стоит задача выполнить все цели. Мы должны пройти «Сельту» и продолжать бороться в чемпионате, потому что в таблице тяжёлое положение. Но надо продолжать биться в Лиге Европы и решать цели на сезон.
Фёдор Смолов – важный для нас игрок, большой профессионал. Я стараюсь выполнять его работу на позиции, забил гол. Доволен своей работой. Мы все ждём возвращения Смолова. Впереди у нас важный матч, и надеемся, что он восстановится. Не очень помню момент с Пейчиновичем, всё происходило очень быстро. Пробросил мяч и ударил в противоположный угол. Мы бились всей командой, и важно, что мы выиграли. Это самая большая заслуга.
banner type=«inread»>
Долго не могли обыграть «Локомотив», но реванш не был так важен. Тренер сказал побеждать, потому что упорная борьба в таблице делает каждый матч крайне важным. Конечно, против Ари было бы очень интересно сыграть. Может, в следующий раз удастся», — передаёт слова Вандерсона корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.